كيفية الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية.. متاح للأطفال في عمر 6 سنوات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في 5 محافظات والتي تتطلب شروط محدده يجب توافرها في المتقدمين من أصحاب المواهب.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي شروط وإجراءات الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية وفق المعلن على الشباب والرياضة، على هذا النحو:

المشروع القومي للموهبة الحركية

في المرحلة العمرية 6 سنوات من مواليد 1 يوليو 2016 إلى 30 يونيو 2017.

المشروع متاح للموهبين في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، أسيوط».

أماكن التدريب المتاح بها الاختبارات والتدريبات هي: مركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة، كلية التربية الرياضية للبنات بـ«فلمنج» جامعة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، والصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، والقرية الأولمبية بجامعة أسيوط بمحافظة أسيوط.

يهدف المشروع إلي إعداد جيل من الرياضيين في مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية لأغلب الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في الجوانب المهارية والبدنية والنفسية تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

شروط التقدم للمشروع القومي للموهبة الحركية

- أن يكون الطفل من مواطني مصر ويتمتع بالجنسية المصرية.

- أن يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة والمعلن عنها بالمشروع.

- أن يتمتع بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية.

- أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.

- التوقيع على إقرار ولى الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشروع.

- أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات والقياسات المعدة من قبل اللجنة العلمية للمشروع.

- آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

امتيازات المشروع

يقدم المشروع عددًا من الامتيازات وأبرزها:

- تقديم 3 وحدات تعليمية للطفل أسبوعياً ضمن تنفيذ برنامج حركي ومهاري وبدني متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية.

- إجراء اختبارات وقياسات دورية للطفل من قبل لجان متخصصة يتم تشكيلها من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تطور الحالة الصحية والقدرات الحركية والبدنية خلال مراحل المشروع.

- توفير توعية دورية لولي أمر الطفل حول الجوانب الصحية والبدنية والنفسية التي يجب مراعاتها لضمان التنشئة السليمة للطفل.

- إلحاق الأطفال المتميزين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لإعدادهم للإلتحاق بالمنتخبات القومية ليصبحوا أبطال أولمبيين.

- توجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

المستندات المطلوبة للمشروع القومي للموهبة الحركية

- أصل شهادة ميلاد الطفل (مميكنة) وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى أمر الطفل.

- 6 صور شخصية للطفل.

التسجيل في المشروع القومي للموهبة الحركية

يمكن للموهوبين تسجيل البيانات على الرابط الإلكتروني للمشاركة في المشروع القومي للموهبة الحركية، وتقديم نسخة من المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظته والتسجيل على بوابة وزارة الشباب والرياضة https://www.emys.gov.eg/ar أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.emys.app/sport/talented_players/.