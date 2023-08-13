 توقعات بموجة حارة جديدة خلال أغسطس الجاري.. هل ستكون مثل «يوليو»؟

في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، تشير التوقعات إلى احتمالية تعرض البلاد لموجات حارة جديدة خلال شهر أغسطس الجاري.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى خلال شهر أغسطس الجاري لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

درجة الحرارة قد تتجاوز الـ40 درجة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مؤكدة في الوقت ذاته أن الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة لن يكون مماثل لما شهدته البلاد خلال يوليو الماضي.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة المتوقع خلال أغسطس يستمر لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة سيساعد بشكل كبير على الإحساس بحرارة الجو، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذه الوقت من العام.

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، العظمى والصغرى على محافظات الجمهورية.

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 24.

بنهــــا 34 25.

دمنهور 33 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 34 24.

دمياط 32 24.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 35 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 36 25.

نخل 37 22.

كاترين 34 17.

الطور 35 26.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 30 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 23.

رأس غارب 38 28.

الغردقة 39 28.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 28.

شلاتين 38 29.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 23.

المنيا 36 24.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 42 26.

الأقصر 42 27.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 27.

أبوسمبل 41 29.