«النقل» تكشف تفاصيل إنشاء 7 مصانع متخصصة بالتعاون مع الشركات العالمية

أكّدت وزارة النقل، أنَّه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي، والذي يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية» والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT- مونوريل – قطار سريع».

مصنع لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية

كما تتضمن المصانع، وفق تقرير لوزارة النقل، أنَّه بالتعاون مع شركة «تالجو» الإسبانية العالمية يتمّ إقامة مصنع بمنطقة «كوم أبو راضي» لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة «لينزا مصر» لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون مع «هيونداي روتيم» لإنتاج عربات المترو في مصنع «نيرك» بشرق بورسعيد، والتعاون مع «جانز مافاج» المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع «نيرك».

إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية

كما تتعاون وزارة النقل، مع «فويست البين» النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع «سيماف»، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر وخاصة صناعة الوحدات المتحركة.