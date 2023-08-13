مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات
كتب:
حمدي عبد الله
02:31 م | الأحد 13 أغسطس 2023
مكتب التنسيق
بعد انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات، للكليات بالمحافظات المختلفة، يترقب الطلاب وأولياء الامور إعلان النتائج وسط حالة من القلق، بخصوص المرحلة الثانية من التنسيق.
يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى، حيث ينتظرون اللحاق بالكلية التي يتطلعون إليها في المرحلة الثانية.
مؤشرات المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات
مؤشرات المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات تترتب على الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى وهو 342 درجة بنسبة 83.41% حيث يمثل الحد الأقصى للمرحلة الثانية للتنسيق.
تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية ما يشغل الطلاب ويريدون معرفته حول تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة بحسب المؤشرات والتوقعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.
جاءت التوقعات عن تنسيق الكليات المرحلة الثانية، علمي رياضة بأن يكون عدد من الكليات المتاحة لعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 على النحو التالي:
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 308
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 293
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 299المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 289
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279