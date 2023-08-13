مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات

بعد انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات، للكليات بالمحافظات المختلفة، يترقب الطلاب وأولياء الامور إعلان النتائج وسط حالة من القلق، بخصوص المرحلة الثانية من التنسيق.

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى، حيث ينتظرون اللحاق بالكلية التي يتطلعون إليها في المرحلة الثانية.

مؤشرات المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات

مؤشرات المرحلة الثانية علمي رياضة بالمحافظات تترتب على الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى وهو 342 درجة بنسبة 83.41% حيث يمثل الحد الأقصى للمرحلة الثانية للتنسيق.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية ما يشغل الطلاب ويريدون معرفته حول تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة بحسب المؤشرات والتوقعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.

جاءت التوقعات عن تنسيق الكليات المرحلة الثانية، علمي رياضة بأن يكون عدد من الكليات المتاحة لعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 308

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 293

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 299المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 289

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279