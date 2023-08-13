«عشان تختار الكلية الصح».. نصائح لطلاب تنسيق المرحلة الثانية أثناء تسجيل الرغبات

بدأ طلاب الثانوية العامة في الاستعداد لتسجيل رغباتهم بالكليات المتاحة ضمن المرحلة الثانية التي تفصلنا ساعات قليلة عن فتح أبوابها، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة 2023، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح يجب اتباعها أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في الالتحاق بالكليات وخاصة فيما يتعلق بالتحويل من كلية لأخرى.

نصائح لطلاب المرحلة الثانية

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الكليات في المرحلة الثانية يكون محدودا على عكس المرحلة الأولى، وبالتالي لابد على الطلاب أثناء تسجيل الرغبات أن يكونوا حريصين للغاية عند اختيار الكليات، إذ في البداية يجب على الطلاب معرفة الكليات التي المتبقية من المرحلة الأولى ويتم اختيار الكليات التي تناسب مجموع الطالب.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه يجب على الطالب عدم كتابة أي رغبة دون التأكد منها، ولابد من الاهتمام بالتوزيع الإقليمي للكليات لتجنب حدوث تقليل الاغتراب، ناصحا الطلاب باختيار كليات العلوم التكنولوجية التي تتمثل في كليات الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي والكمبيوتر لأنها تعد كليات المستقبل وتدخل في مختلف المجالات العملية.

نصائح للطلاب يجب اتباعها أثناء تسجيل الرغبات

وعلى الجانب الآخر، حرصت وزارة التعليم العالي على تقديم عدة نصائح للطلاب يجب اتباعها أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في الالتحاق بالكليات والتي منها:

- يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم بكل مرحلة من مراحل التنسيق وعدم التخلف عنها.

- لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة تقليل الاغتراب وفقا للقواعد.

- التركيز في كتابة رغباته بطريقة جيدة.

- تسجل كل كليات القطاع التي يرغب الطالب بها بالترتيب.

- يجب على الطلاب بكتابة الكليات التي يريدها بشكل كامل، منعا لحدوث مشكلة في ظهور نتيجة لكلية غير التي يريدها.