«الغرف التجارية» تعلن أسعار الأرز في الأسواق.. يبدأ من 21 جنيها

أعلن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أسعار الأرز في الأسواق، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنّ الأسعار تشهد انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأسواق.

أسعار الأرز في الأسواق

وقال رجب شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ أسعار الأرز المستورد جملة من المضارب بـ18 جنيهًا، وفي المحال والأسواق يصل سعر الكيلو إلى 21 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو أرز العريض أعلى جودة بـ24 جنيهًا، كما أن سعر طن أرز الشعير بـ15500 جنيه جملة.

أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق

وأوضح شحاتة، أنّ أسباب تراجع الأرز في الأسواق، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، إضافة إلى إقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية، موضحًا أنّ استهلاك المواطنين لمنتج الأرز قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من المزراعين يرفضون بيع الأرز على أمل ارتفاع أسعاره.

عزوف المواطنين عن شراء الأرز

وأفاد بأنّه في منتصف أغسطس المقبل سيكون هناك تراجع جديد في أسعار الأرز بالأسواق، موجهًا النصيحة للمزراعين بضرورة بيع المحصول لأنّ الأسعار كل يوم في تراجع.