تراجع أسعار الأرز بـ500 جنيه في الطن.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز تشهد تراجعاً ملحوظاً في الاسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، بمقدار يصل إلى 500 جنيه في سعر الطن، وأوضح أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى اقتراب موسم حصاد الأرز، الذي من المقرر أن يبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل، لافتاً إلى أنه كلما ازداد الحصاد خلال الفترة المقبلة، تتراجع الأسعار بشكل كبير للغاية.

أسباب تراجع أسعار الأرز

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الأرز، ساهم في انخفاض الأسعار أيضاً خلال الفترة الأخيرة، بعد تزايد المعروض من الأرز بكميات وفيرة، كما أن تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، خلال الفترة الماضية، دفع أسعار الأرز إلى مزيد من التراجع.

أسعار الأرز في الأسواق اليوم

وتابع «أبو صدام» أن سعر طن الأرز الشعير سجل اليوم 13 ألف جنيه، بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلى 17 ألف جنيه، كما هبط سعر طن الأرز الأبيض بمقدار 500 جنيه، ليسجل 17 ألف جنيه، بعد أن وصل في السابق إلى 17500 جنيه، وكذلك تراجع سعر أرز التجزئة بنحو 5 جنيهات للكيلو، الذي يباع اليوم بسعر 25 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً، وتوقع نقيب الفلاحين استمرار التراجع في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، مع بدء موسم حصاد المحصول الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.