المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة هاتف محمول بالإكراه في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف في منطقة شبرا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة أحد الأشخاص بالإكراه

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه مستخدمًا في جريمته أسلوب الخطف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف هاتف محمول

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص المجني عليه وذلك أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة القسم، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات مما تستخدم على ذات السلاح وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.