سامح فكري قائما بأعمال عميد معهد النباتات الطبية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، قرارا بقيام الدكتور سامح فكري سلامة بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية حتى 31 يوليو 2024.

السيرة الذاتية لعميد معهد النباتات الطبية والعطرية

وحصل الدكتور سامح فكري عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ودرجة الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلية جامعة طوكيو باليابان.

كما عمل باحثا بعد الدكتوراه في المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذية في ديسمبر 2016، وعمل كباحث زائر في مختبر الدكتور جويدو باولي بجامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتم تكليفه قائمًا بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية.

الإشراف على 28 رسالة ماجستير ودكتوراه

كما أشرف على 28 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات عزل واستجلاء التركيب الكيميائي واختبار الفاعلية الحيوية للمركبات النباتية الطبيعية وإنتاج النباتات الطبية باستخدام تقنيات جديدة للزراعة المائية والأكوابونيك.

مجلات جامعة بني سويف تحصد أعلى تقييم للمجلس الأعلى للجامعات

وفي سياق آخر أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، على أعلى نقاط تقييم للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على طباعة دليل المجلات العلمية الصادرة بالجامعة في مطبعة الجامعة لإتاحته عند إقامة أي مناسبة علمية، وتشكيل مجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والإنسانية.