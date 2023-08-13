«عيسى» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ملبورن

أعلن المخرج مراد مصطفى حصول فيلمه «عيسى» على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ملبورن السينمائي في دورته الـ71، وذلك وفقًًا لما أعلنه عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وتعتبر الجائزة هي السادسة التي يحصدها الفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل تصوير سينمائي لمدير التصوير مصطفى الكاشف، في مهرجان «سفانيتي» السينمائي في جورجيا.

وجاءت الجائزة تزامنًا مع مشاركة مخرج الفيلم مراد مصطفى في أكاديمية لوكارنو لصانعي الأفلام الدوليين بالدورة الـ 76 من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا، الذي اختتم فعالياته أمس.

تفاصيل فيلم «عيسى»

تدور أحداث الفيلم حول مهاجر أفريقي يبلغ من العمر 17 عامًا يدعى «عيسى» يتعرض لحادث عنيف، وبالرغم من إصابته يحاول إنقاذ أحبته مهما كلفه الأمر.

عُرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي في مسابقة أسبوع النقاد، وحاز الفيلم على جائزة الـ«رايل دور» لأفضل فيلم قصير، بالإضافة إلى جائزة الجمهور ليكون أول فيلم مصري قصير في أسبوع النقاد يحقق ذلك الإنجاز.