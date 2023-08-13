122 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بنحو 122 ألفًا و22 جنيهًا، ليحصد المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بعد أفلام «مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، البطة الصفرا، مستر إكس».

إيرادات فيلم البعبع

وتتجاوز حصيلة إيرادات الفيلم 42 مليون جنيه منذ عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى وذلك على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما، وحقق فيلم بيت الروبي على مدار 7 أسابيع عرض نحو 120 مليون جنيه، وفيلم مستر إكس نحو 29 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن مخالفة القانون ويقوم بدوره أمير كرارة، وتحدث له مفاجآت غير متوقعة تدور كلها في 24 ساعة فقط، تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك عندما يأتي له طفلين يزعمان أنه والدهما، وفي نفس الوقت يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج وتحدث لهم عدة أزمات، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.