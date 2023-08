فيلم «The Last Voyage of the Demeter» يحقق إيرادات ضعيفة رغم الإنتاج الضخم

لم ينجح فيلم الرعب «The Last Voyage of the Demeter» في تحقيق إيرادات مرتفعة في أول أيام عرضه في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ اقتصرت إيراداته على 2.6 مليون دولار، من بينها 75 ألف دولار من معاينات الخميس، ليأتي في المركز الخامس بقائمة إيرادات الأفلام الأمريكية.

ويتوقع أن يحقق فيلم «The Last Voyage of the Demeter» إجمالي إيرادات يبلغ 6.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، التي تستمر ثلاثة أيام.

وتشير المؤشرات الأولية لشباك التذاكر، إلى أن الفيلم، الذي تبلغ ميزانيته 45 مليون دولار، لن يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، خاصة مع المراجعات السلبية التي رصدها الفيلم بعد عرضه، وفقا لموقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «The Last Voyage of the Demeter»

الفيلم من بطولة الممثل الأيرلندي، ليام كننجهام، الذي لعب شخصية «دافوس سيوورث» في ملحمة «Game of Thrones»، ومن إخراج أندريا أوفريدال، وهو مقتبس من فصل من رواية «The Captain’s Log» للكاتب برام ستوكر الصادرة عام 1897، وتدور أحداث الفيلم على متن مركب شراعي تم استئجاره لنقل 50 صندوقًا خشبيًا من ترانسيلفانيا إلى لندن، ويكون مصاص الدماء «دراكولا» على متن السفينة، ويحاول قبطان السفينة الذي يقوم بدوره (كننجهام) النجاة بالسفينة في مواجهة الوحش الأسطوري.