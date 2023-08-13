عاجل.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. خسر عشرات الجنيهات

سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في الأسوق ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 40 جنيهاً على الأقل، مقارنةً بالسعر المسجل في بداية التعاملات، وبلغ سعر الجرام من عيار 21، الأكثر تداولاً، 2350 جنيهاً، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات قبل قليل.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في منتصف تعاملات اليوم، حوالى 2686 جنيهاً للشراء، و2652 جنيهاً للبيع، بدون مصنعية أو ضريبة، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 2014 جنيهاً للشراء، و1988 جنيهاً للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه.

أسعار العملات الآن

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، فقد استقر سعر الصرف الدولار عند مستوى 30.39 جنيه للشراء، و30.87 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف اليورو حوالي 33.86 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 8.24 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإمارتي 8.43 جنيه للشراء، و8.4 جنيهات للبيع.