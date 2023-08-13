مبادرات صحية للمرأة لجميع الأعمار والكشف والعلاج مجانا.. كيف تستفيدين منها؟

تحت شعار «الست المصرية أساس كل بيت»، أطلقت وزارة الصحة والسكان العديد من المبادرات الطبية المجانية والتي تقدمها خلال حملة 100 يوم صحة، والتي تشمل جميع محافظات الجمهورية والقرى والنجوع، وتلبي حاجة المرأة للخدمات الصحية في جميع الأعمار، والكشف والعلاج مجاناً.

المبادرات الصحية المقدمة للمرأة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» المبادرات الصحية المقدمة للمرأة، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق التوجه إلى أقرب وحدة صحية من المرأة، أو عن طريق الاتصال على الخطوط الساخنة التابعة لوزاة الصحة وهي 15300 و15335.

وجاءت المبادرات الصحية المقدمة للمرأة على النحو التالي:

مبادرات صحية للسيدات من 18 حتى 40 عاما

وتشمل المبادرات الآتية:

- مبادرة رئيس الجمهورية لعناية بصحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتشمل: «أورام سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم».

مبادرات صحية للسيدات من 40 حتى 60 عاما

وتشمل المبادرات الآتية:

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتشمل: «سرطان الررئة، سرطان القولون، سرطان عنق».

- مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرات صحية للسيدات فوق 65 عامًا

وتشمل المبادرات الآتية:

- برامج الرعاية الصحية لكبار السن.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتشمل: «سرطان الرئة، سرطان القولون، سرطان عنق».

- مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.