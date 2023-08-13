رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: العلاقات المصرية الأردنية لم تتغير

قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، إنّ العلاقة التي تجمع مصر والمملكة الهاشمية تتسم بخصوصية شديدة، مستمدة من خصوصية العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

العاصمة الإدارية الجديدة صرح هائل وكبير

وأضاف «الناصر»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة صرح هائل وكبير وإنجاز حضاري، مشدداً على أنها إنجاز نوعي غير مسبوق، من حيث النوعية والحجم الضخم والتطور التكنولوجي الضخم، معتبراً أنها إنجاز يُسجل لمصر.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، أن «ما بُذل في العاصمة الإدارية جهد ضخم مُقدر، حيث تمت عملية نقل الموظفين، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، بما يفي بمتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي، فإنه سيتم التركيز على هذه الجهود من جانبنا بشكل كبير، فقد حضر رئيس الوزراء بدايات إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة».

وأوضح أن كل ذلك يتزامن مع عقد اللجنة الفنية الثنائية بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة رقم 31.

اللجان المشتركة المصرية الأردنية

وشدد «الناصر» على أن هذه اللجان المشتركة المصرية الأردنية وما يتعلق باللجنة الوزارية تتصف بالشمولية والاستمرارية والديمومة، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير إطلاقاً، رغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة.