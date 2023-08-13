انتعاش سوق الذهب الجديد والمستعمل بالفيوم.. زيادة الإقبال وتراجع السعر

انتعش سوق الذهب الجديد والمستعمل بمحافظة الفيوم على مدار الساعات القليلة الماضية، بسبب استقرار أسعار الذهب، فضلًا عن بدء موسم الخطوبة والزواج، الذي يبدأ في شهر يوليو وينتعش في شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى شهر سبتمبر، مما يتسبب في زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر للشبكة، التي تعد أحد أهم أركان الزواج.

ويعد شارع البحر في الفيوم، أحد أكبر الشوارع المتخصصة في بيع المعدن الأصفر، إذ يضم أكبر عدد من محال الذهب بالمحافظة، ويأتي إليه الجميع من مختلف المراكز للشراء أو البيع أو حتى معرفة أسعار الذهب، فضلًا عن انتشار فرقة تزف العروسين بمقابل مالي بسيط، عقب الانتهاء من شراء الشبكة.

موسم الخطبة والزفاف

وقال أحمد محمد صقر، تاجر ذهب بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تجار المعدن الأصفر في موسم انتعاش خلال هذه الأيام، إذ ازداد الإقبال على شراء الذهب سواء للخطبة أو الشبكة، رغم انخفاض الكميات التي جاءت استجابةً لمبادرة «بلاها شبكة»، موضحًا أنّ الشبكة الآن تتراوح بين 5 وحتى 10 جرامات للأسر البسيطة، ومن 20 حتى 50 جرامًا للأسر المتوسطة، وهناك بعض الأسر تأخذ شبكة قدرها 100 جرامًا.

إقبال على شراء الذهب

وأشار إلى أنّه كان هناك استقرار في أسعار الذهب وشرائه، لكنه انتعش بصورة أكبر منذ الجمعة الماضية، إذ ازداد الإقبال على شرائه أيضًا بقصد الاستثمار وحفظ الأموال، لدرجة أنّ هناك سيدات تدخر 10 آلاف جنيه في خاتم ذهبي.

أسعار الذهب اليوم

وأعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بمحافظة الفيوم، أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، التي انخفضت مقارنةً بالتعاملات الصباحية بمبالغ تراوحت بين 6.5 وحتى 17.25 في الجرام بحسب العيار، جاءت كالتالي:

عيار 24 سجل 2697.25 جنيه للبيع، و2651.5 جنيهًا للشراء بانخفاض بلغ 17.25 جنيه.

عيار 22 سجل 2472.5 جنيه للبيع و2430.5 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 15.75 جنيه.

عيار 21 سجل 2360 جنيهًا للبيع بينما سجل 2320 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 15.00 جنيه.

عيار 18 سجل 2022.75 جنيه للبيع و1988.5 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 12.75 جنيه.

عيار 14 سجل 1573.25 جنيه للبيع بينما سجل 1546.75 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 10 جنيهات.

عيار 12 سجل 1348.5 جنيهًا للبيع بينما سجل 1325.75 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 8.5 جنيه.

عيار 9 سجل 1011.5 جنيه للبيع و994.25 جنيه للشراء بانخفاض بلغ 6.5 جنيه.

جنيه ذهب 18880 جنيهًا للبيع و18560 جنيهًا للشراء بانخفاض بلغ 120 جنيهًا.

أونصة 1914 دولارًا للبيع، و1912 دولارًا جنيهًا للشراء بانخفاض بلغ 1 دولار.