أوقاف السويس تجري مقابلة للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض

عقدت بديوان عام مديرية أوقاف السويس لجنة المقابلة الأولية للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض (المواريث)، تحت إشراف الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، برئاسة الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير الدعوة، وعضوية الشيخ إبراهيم عبد الله راغب، مدير شؤون الإدارات، والشيخ هاني محمود فاضل، مسؤول الإرشاد الديني، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

إجراء المقابلة الأولية للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض

وذكر إعلان مديرية الاوقاف، أنه تم إجراء المقابلة الأولية للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض، مشيرا إلى أن علم الفرائض من أفضل العلوم وأجلها مكانة، وأشرفها قدرا، وأعلاها منزلة، ومما يدل على ذللك أن الله تبارك وتعالى تولى بيانها تفصيلا بنفسه، ولم يترك ذلك لنبي مرسل أو ملك مقرب، فدل ذلك على شرف العلم، وشرف النسبة، فقد بين الله تعالى الحقوق بنفسه من نصف وربع وثمن وثلث وثلثين وسدس.

وتابع بيان مديرية اوقاف السويس، أنه تم الاطلاع على عدد من الجوانب الفكرية لدى المتقدمين حتى يتم اختيار الذين يخوضون المسابقة بشكل مناسب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» ذكره أحمد وعن عبد الله بن عمر.