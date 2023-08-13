أستاذ بجامعة الأزهر: المرأة العاملة لن تجد باب بر أفضل من مساعدة زوجها

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى ولو كان فقيرا، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».

رسلان: المال ابتلاء والشكر يحفظ النعمة

وأضافت «رسلان»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد: «المرأة العاملة، معها مال والمال ابتلاء، وزوال الابتلاء يكون بالشكر، ويمكن تقديم شكر لله سبحانه وتعالى على النعمة دي، ولن تجد باب بر أفضل من إنها تساعد زوجها وبيتها وأطفالها، بأي شيء، ربنا تعهد بالخلف والعوض فيما تفعله»، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».

رسالة لكل زوجة تساعد زوجها في النفقات

وتابعت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، «بقول لكل زوجة بتساعد زوجها بطيب نفسك، ستجد توفيق في الشغل وترقيات ومعافاة في الذرية، وقبول وبركة في المال والعمل».