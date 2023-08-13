تنسيق القبول المرحلة الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام، بـ230 درجة، و 200 درجة لفصول الخدمات بالثانوي العام، من أجل رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمدارس الثانوي العام.

تنشر «الوطن»، درجات القبول في الصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة العام والخدمات والمدارس الثانوية الفنية وهي كالتالي:

درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام في بني سويف

اعتمد محافظ بني سويف درجات القبول في الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 لتكون 230 درجة للعام، وبأقل 30 درجة للخدمات، بحيث يكون الحد الأدنى لفصول الخدمات 200 درجة.

درجات القبول بالصف الأول الثانوي الفني في بني سويف

ولم تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، النزول بالحد الأدنى لمدارس التعليم الفني بالمحافظة حتى الآن، إلا أنه ووفقًا لمصدر داخل المديرية أكد لـ«الوطن»، من المتوقع خلال الأيام القادمة النزول بالحد الأدنى في بعض المدارس، عقب انتهاء تقديمات الثانوي العام خاصة بعد نزول الحد الأدنى للقبول به، جاءت درجات القبول بمدارس التعليم الفني المرحلة الأولى كالتالي:

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 175 درجة.

بني سويف الميكانيكية 180 درجة.

بني سويف الكهربائية 205 درجة.

بني سويف الزخرفية بـ170 درجة.

بني سويف المعمارية 160درجة.

بني سويف الفنية بنات 205 درجة.

أبشنا الفنية بنات 170 درجة.

الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت بـ180درجة.

باروط الصناعية بنين بـ180 درجة.

باروط الفنية بنات 170 درجة.

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين بـ 190 درجة.

الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات 190 درجة.

مدرسة الفنية بنات، ناصر الفنية بنات 175 درجة.

الشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض 170 درجة.

إهناسيا الصناعية العسكرية بنين بـ175 درجة.

إهناسيا المعمارية العسكرية بنين بـ 160 درجة.

إهناسيا الفنية بنات بـ 200 درجة.

ببا الصناعية العسكرية بنين 175 درجة.

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات 190 درجة.

أبو شربان الصناعية العسكرية بنين 160 درجة.

حسن عبد الرحيم الفنية بنات 165 درجة.

الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش 170 درجة.

مدرسة حسين جلال الصناعية بنين بـ 160 درجة.

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا بـ 170 درجة.

مدرسة الفشن الصناعية العسكرية بنين 170درجة.

الفشن الفنية بنات بـ 175 درجة.

الفنت الشرقية الفنية بنات بـ 160 درجة.

السلام الصناعية بنين بـ145 درجة.

الفنت الصناعية بنين بـ150 درجة.

شنرا الفنية بنات 150 درجة.

مدرسة بني سويف الزراعية بـ147 درجة.

ناصر الزراعية 150 درجة.

الواسطى الزراعية 145 درجة.

ببا الزراعية 145 درجة.

الفشن الزراعية بـ141 درجة.

سمسطا الزراعية بـ140 درجة.

بني سويف الثانوية الفندقية 3 سنوات بنين، بـ210، وبنات 175.

بني سويف الفنية التجارية المتقدمة 3 سنوات بنين 175.

التجارة بني سويف 170.

بليفيا التجارية المشتركة بنين 220، وبنات 140.

باروط التجارية بنات 140.

إهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين 220، و بنات 140درجة.

باها الثانوية التجارية للبنات 140 درجة.

الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير، بنين 180 درجة، وبنات 140 درجة.

ناصر التجارية المشتركة، بنين 220درجة، وبنات 140درجة.

أشمنت التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

منشأة هديب التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

إهناسيا التجارية بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

سدمنت التجارية بنات 140.

ببا التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140.

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة.

بني سويف الكهربائية العسكرية بنين180 درجة.

بني سويف الزخرفية بنات 175 درجة.

بني سويف الفنية بنات 160 درجة.

ناصر الفنية بنات 160 درجة.

إهناسيا الفنية بنات 170 درجة.

الشهيد محمد حسين الفنية بنات 165 درجة.

بني سويف التجارية بنين 170 درجة.

بني سويف الفندقية بنين 170 درجة.

ناصر الزراعية ببني سويف 145 درجة.