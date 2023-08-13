تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس ومركز نقل دم حضاري

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، مؤكدًا أنه جار الانتهاء من بناء مستشفى لجراحات الأطفال ومركز أورام جديد ومركز نقل دم حضاري كبير، كما يتم استكمال بناء أكبر مستشفى طوارئ.

إضافة مراكز خدمية جديدة بالمشروعات الصحية الجديدة

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «كل هذه المستشفيات تعمل وتستقبل آلافا مؤلفة من المرضى على مستوى التشخيص والعلاجات والجراحات المتقدمة، حيث يقوم عليها أساتذة كلية طب جامعة عين شمس، إذ يتم تجهيز ورفع كفاءة وإضافة مؤسسات جديدة، فكل تخصصات الطب وفروعه موجودة، ولكن الجديد هو إضافة مراكز خدمية جديدة أو تخصصات جديدة أو تدخلات أكثر وأكثر جودة وبأحدث الأجهزة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الغالبية العظمى من الحالات في مستشفيات جامعة عين شمس تعالج مجانا، وإن دفع مريض مبلغا ماليا فإنه يكون رمزيا، مشددًا على أن جميع أفرع الطب والتخصصات البينية وتحت التخصصات، ستكون موجودة في هذه المدينة، والكوادر البشرية مدربة على ذلك.