محافظ القليوبية يفتتح 10 مشروعات قومية بكفر شكر بتكلفة 1.7 مليار جنيه

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 10 مشروعات قومية بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر، مؤكداً أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر

واستهل المحافظ جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 مليون جنيه، الذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة 700 متر مربع، للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة

توسعات مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر

ثم استكمل المحافظ جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 مترا مربعا، حيث تم إضافة 8 فصول جديدة بتكلفة 3.3 مليون جنيه

كما افتتح «الهجان»، توسعات مدرسة الدكتور صفوت محي الدين الإعدادية التي تقع على مساحة 371 مترا مربعا والتي تتكون من 27 فصلا دراسيا وتم توسعة المدرسة بعدد 9 فصول جديدة

وجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والاهتمام بالأشجار

أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.

ثم توجه محافظ القليوبية لافتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح مبنى للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتى بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه.