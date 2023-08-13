«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ82 مليار جنيه بعائد يقترب من 25%

يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» نيابة عن وزارة المالية، آجال 3 شهور، و6 شهور، ووسنة، يوم الثلاثاء المقبل، بإجمالي 82 مليار جنيه.

يذكر أن وزارة المالية توكل للبنك المركزي مهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية «أذون خزانة» لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة، مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

إجمالي قيمة أذون الخزانة

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، فإن إجمالي قيمة الأذون الخزانة بـ82 مليار جنيه في البنوك، موزعة كالتالي:

- أذون خزانة مدة 3 شهور، بقيمة 22,500 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل 6 شهور بقيمة 18,500 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل 9 شهور بقيمة 17,500 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل لمدة عام بقيمة 23,500 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة، عائد يصل إلى 29.002%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 24.921%.

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يذكر أن البنك المركزي، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، كان قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.