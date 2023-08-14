9 معلومات عن شويكار في ذكرى رحيلها.. ولدت لأب تركي وأم شركسية

يوافق اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة شويكار، صاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الفنية نحو 180 عملا، في السينما والمسرح والتليفزيون، من بينها عدد كبير من الأعمال مع الفنان فؤاد المهندس، إذ شكل الاثنان ثنائيا فنيا متميزا.

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولدت شويكار لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل كان من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية، وأم شركسية وذلك في 4 مايو 1935.

2- اكتُشفت في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

3- التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وقررت أن تبحث عن عمل وكان المخرج حسن رضا مقرّبا من أسرتها فرشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل، حيث شاركت في أكثر من مسرحية وقررت أن تتلقى دورس التمثيل على يد عبد الوارث عسر ومحمد توفيق.

4- بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما بأدوار قصيرة مثل أفلام «حبي الوحيد» و«غرام الأسياد».

لقاء شويكار مع فؤاد المهندس

5- التقت لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس في مسرحية «السكرتير الفني» التي أخرجها عبد المنعم مدبولي وشكلت بعد ذلك مع المهندس ثنائيا مسرحيا وسينمائيا شهيرا.

6- في منتصف السبعينات انتقلت إلى مرحلة جديدة برزت فيها موهبتها بشكل أكبر، من خلال أدوار مركبة ومختلفة عن الصورة المأخوذة عنها.

7- في المسرح: «سيدتي الجميلة، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، إنها حقا عائلة محترمة، روحية إتخطفت، أنا فين وأنت فين، سك على بناتك».

8- في السينما: مطاردة غرامية، الزوجة 13، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، الكرنك.

9- مسلسلات تليفزيونية: ترويض الشرسة، امرأة من زمن الحب، بين القصرين، يوم عسل يوم بصل، سر علني.