رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أبرز المحطات في مشوار الفنان نور الشريف بذكرى رحيله الثامنة

كتب:

إلهام الكردوسي
09:07 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
نور الشريف

نور الشريف

تحل اليوم الذكرى الثامنة على رحيل الفنان نور الشريف، صاحب الرصيد الضخم من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والإذاعة وعلى خشبة المسرح.

وُلِد نور الشريف في حي السيدة زينب بالقاهرة، توفي والده وكان عمره سنة واحدة فأشرف على تربيته واهتم به أعمامه، بحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

بدأ التمثيل في المدرسة بانضامه إلى فريق التمثيل، وكان لاعبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك لكنه لم يكمل مشواره، واتّجه بعدها إلى مجال التمثيل.

- حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير «امتياز» وكان الأول على دفعته عام 1967.

- رشحه المخرج سعد أردش للعمل معه فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية الشوارع الخلفية.

- اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية جوليو ورومييت، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدّمه بدوره للمخرج حسن الإمام؛ ليظهر في فيلم قصر الشوق، ويحصل عن دوره على شهادة تقدير.

- أخرج أول عمل مسرحي «الكاهن» على مسرح الهناجر، وكان أول إخراج سينمائي له فيلم العاشقان.

أعمال نور الشريف:

من أفلامه: «ليلة البيبي دول، ومسجون ترانزيت، وعمارة يعقوبيان، والمصير، وليلة ساخنة، والعار»، كما شارك في مسلسلات «الدالي، والرحايا، وحجر القلوب، وحضرة المتهم أبي، ورجل الأقدار، وعائلة الحاج متولي».

اقرأ المزيد:

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم وزير الخارجية الأسبق إسماعيل فهمي في «عاش هنا»

التنسيق الحضاري يدرج اسم رائدة العمل المجتمعي توفيقة عثمان بمشروع «عاش هنا»

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الراحل هشام سليم في «عاش هنا»

إلهام شاهين: نور الشريف كان يندمج في أدواره بدرجة كبيرة

منى نور الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان «جربة»: عمر الشريف فنان رائع

سر أفيش فيلم أشعل الخلاف بين نور الشريف ومحمد خان
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي