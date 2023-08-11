أبرز المحطات في مشوار الفنان نور الشريف بذكرى رحيله الثامنة

تحل اليوم الذكرى الثامنة على رحيل الفنان نور الشريف، صاحب الرصيد الضخم من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والإذاعة وعلى خشبة المسرح.

وُلِد نور الشريف في حي السيدة زينب بالقاهرة، توفي والده وكان عمره سنة واحدة فأشرف على تربيته واهتم به أعمامه، بحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

بدأ التمثيل في المدرسة بانضامه إلى فريق التمثيل، وكان لاعبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك لكنه لم يكمل مشواره، واتّجه بعدها إلى مجال التمثيل.

- حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير «امتياز» وكان الأول على دفعته عام 1967.

- رشحه المخرج سعد أردش للعمل معه فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية الشوارع الخلفية.

- اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية جوليو ورومييت، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدّمه بدوره للمخرج حسن الإمام؛ ليظهر في فيلم قصر الشوق، ويحصل عن دوره على شهادة تقدير.

- أخرج أول عمل مسرحي «الكاهن» على مسرح الهناجر، وكان أول إخراج سينمائي له فيلم العاشقان.

أعمال نور الشريف:

من أفلامه: «ليلة البيبي دول، ومسجون ترانزيت، وعمارة يعقوبيان، والمصير، وليلة ساخنة، والعار»، كما شارك في مسلسلات «الدالي، والرحايا، وحجر القلوب، وحضرة المتهم أبي، ورجل الأقدار، وعائلة الحاج متولي».