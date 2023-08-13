عضو كتلة الحوار: التعليم بوابة التنمية واستثمار العنصر البشري في مصر

قالت سوزان حرفي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إن بعد استكمال مشروعات البنية التحتية للدولة، لابد من التركيز على بناء الإنسان، وبالتالي هناك دور مهم وحيوي لملف التعليم، لاستغلال الطاقة البشرية، للاستثمار في الإنسان من خلال التعليم، وتأهيله لسوق العمل، ومعالجة المشكلات على طاولة حوار مع النظر على مستوى أعلى لقضية التعليم، مستوى دولي.

حرفي: التنمية الداخلية ومساهمة المواطن المصري فيها

أضافت «حرفي» خلال حوارها مع الإعلامي عمر شهاب على شاشة قناة «إكسترا لايف»، وتغطية إعلامية على هامش جلسات الحوار الوطني، أنَّ التنمية الداخلية ومساهمة المواطن المصري في هذه العملية ضرورة، لافتة إلى ضرورة الإعتراف بوجود المشكلة، ونطرح مقترحات للعلاج في إطار حوار مجتمعي ومناقشات مفتوحة.

التنمية واستثمار العنصر البشري

تابعت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، «نستهدف في إطار عملية التنمية واستثمار العنصر البشري الاهتمام بالعقل والجسم والوجدان وتطوير الثلاثة عبر طرح واقعي، لتطوير ملف التعليم بجميع عناصره، بدءا بالمعلم الذي لابد أن يكون على درجة عالية من الخبرة والموهبة، لإعداد الأجيال وتربية النشأ، ضمن رؤية عامة لتنمية الثروة البشرية ونشر ثقافة ووعي ليكون الشعب المصري واعي منفتح لا يجرفه تيار نحو أفكار مضللة تؤدي لهدم المجتمعات».