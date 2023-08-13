الجمعية المصرية للاقتصاد عن وثيقة المعاش بالدولار: خطوة جيدة ومهمة

يشهد غدا الاثنين إطلاق أول وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، في مبادرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية وتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، والتي سيتم طرحها للأفراد من عمر الـ 18 عامًا وحتى 58 عامًا، وسيتم صرف الوثيقة أما مرة واحدة أو كمعاش شهري.

زيادة مصادر النقد الأجنبي

ومن جانبه أكد علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن وثيقة المعاش بالدولار التي تطرحها الدولة المصرية تستهدف زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والعمل على على زيادة مصادر النقد الاجنبي، وهي ضمن خطة الدولة لاستقطاب جزء من هذه التحويلات في القنوات الشرعية، إذ أن سبب رئيسي لتراجع تحويلات المصريين بالخارج الفترة الماضية بنسبة تقارب الـ 20% ضخ هذه التحويلات إلى سوق موازية.

مبادرات حكومية ومصرفية

وأضاف «الإدريسي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة تطلق العديد من المبادرات المهمة ما بين المبادرات المصرفية والمبادرات الحكومية، موضحًا أن المبادرات المصرفية تتضمن شهادات الاستثمار وأخرها الشهادات الدولارية، أما المبادرات الحكومية من بينها استيراد السيارات للعاملين بالخارج، وتأسيس شركة للمصريين بالخارج بغرض استثمار اموالهم بالعديد من القطاعات.

وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج هي خطوة جيدة ومهمة

وأوضح أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية الاقتصاد والتشريع، أن وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج هي خطوة جيدة ومهمة، إذ تم تطبيقها بآلية تتضمن العديد من المزايا للمصريين بالخارج، خاصة مع تنافس بعض الشركات الخاصة التي تقدم وثائق للتأمين على الحياة والمعاشات وتحصل الأموال بالجنيه المصري، إضافة إلى أن عدد من المصريين بالخارج لديهم بالفعل القدرة على الحصول على المعاشات والتـأمينات من وزارة التضامن بوصفهم أصحاب شركات أو عمال بالشركات قبل سفرهم للخارج.

مباردة استيراد السيارات من الخارج ستوفر للدولة مليارات الدولارات

وأشار «الإدريسي» إلى أهمية مبادرات الدولة في هذا الإطار من بينها مبادرة الدولة لإستيراد السيارات من الخارج التي من المتوقع أنها ستمكن الدولة من الحصول على مليارات الدولارات كأسرع وأسهل مبادرة للحصول على العملة الصعبة، خاصة إذا ما تمكنت الدولة من توفير مزيد من التيسيرات الخاصة بالإجراءات، إذ أنها أحد أهم المباردرات التي لاقت قبولا وإقبالا واسعا من المصريين، كما أنها ستساهم في ضبط أسعار السيارات بالسوق المحلي، والحد من الاحتكار.