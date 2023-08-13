ضبط سيارة محملة بنحو 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تمكنت مديرية التموين في محافظة قنا، اليوم، من ضبط نحو 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء في مدينة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط دقيق مخابز بقنا

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا: من منطلق المسؤولية والرعاية والحفاظ على دعم المواد التموينية وباعتبار الدقيق المدعم أهم حقوق المواطن، فقد قامت المديرية وفريق التفتيش بحملات واسعة النطاق، وتمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها عدد 37 جوال من دقيق المخابز المدعم زنة 50 كيلو بقصد تجميع الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء.

وأضاف أنه تم ضبط عدد 50 كجم دقيق مستودعات وتم تحرير المحضر رقم 7880 جنح قسم قنا، موضحا أنه جاري إرسال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضد المخالف.

وشدد المحاسب وكيل وزارة التموين بقنا على الرقابة على الأسواق والمخابز بجميع مراكز محافظة قنا.