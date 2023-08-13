إصابة شخصين في حادثي سير متفرقين بالفيوم بسبب السرعة الزائدة

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، الأول إثر وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم أمام مصنع السيراميك، بينما تضمن الحادث الثاني سقوط سيدة من سيارة على الطريق أثناء سير السيارة على الطريق، بسبب السرعة الزائدة لسائقي السيارتين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثين لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم أمام مصنع السيراميك بدائرة مركز طامية بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، مما أسفر عن إصابة سائق الدراجة النارية، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

سقوط سيدة من سيارة

وأصيبت سيدة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من سيارة "سرفيس" كانت تستقلها، حيث كانت تجلس بجانب الباب وإختل توازنها بسبب السرعة الزائدة فسقطت من السيارة على الأسفلت، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.