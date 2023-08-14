أبرز أحداث المحافظات خلال 24 ساعة.. افتتاح 10 مشروعات قومية بالقليوبية

شهدت مختلف المحافظات أحداث كثيرة مهمة، والتي جاء من ضمنها مصرع 5 شباب من أسرة واحدة في محافظة الدقهلية علي طريق كفر شكر بالقليوبية، وكذلك افتتاح محافظ القليوبية 10 مشروعات قومية في إطار احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة، وكذلك صدر الحكم بإعدام سيدتين وصفتهما محكمة جنايات الأقصر بأنهما «ريا وسكسنة الأقصر»، بالإضافة إلى حالة الترقب بصدور درجات تنسيق المرحلة الأولي للجامعات، إذ تعتبر أبرز الأحداث التي وقعت في المحافظات.

مصرع 5 شباب من أسرة واحدة في الدقهلية

ولقي 5 شباب من محافظة الدقهلية مصرعهم اليوم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم مع سيارة أثناء عودتهم من حفل زفاف علي طريق كفر شكر، وجري نقلهم إلي مستشفي كفر شكر وتحرر محضر بالواقعة، وقام الأهالي بتشييع جنازتهم بعد صلاة العشاء بميت غمر بالدقهلية.

وجاءت أسماء الضحايا الخمسة كالتالي: مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي وشقيقهما مهاب طاهر أبو سريع التهامي.

افتتاح 10 مشروعات قومية بالقليوبية

وقام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بافتتاح السبت 13 أغسطس 10 مشروعات قومية بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه في مختلف القطاعات منها الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر.

الحكم بإعدام «ريا وسكينة» بالأقصر

وكانت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى أصدرت برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية كل من المستشار أحمد عصام الدين، والمستشار أسامة أحمد محمود، والمستشار أحمد عبدالمنعم طبوشة، وعمرو فتح الله ممثل النيابة العامة، ومحمد حفني، ومصطفى العمدة، أمانة السر، اليوم الأحد، حكم الإعدام على المتهمتين بقتل الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، والحكم بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على المتهم الثالث محمود محمد عبداللاه

ووصفتهما المحكمة بأن السيدتين هما «ريا وسكينة» بعدما جرى استدراج الطفل المجني عليه إلى مسكنهما وقامتا بسد فمه بقطعة مبللة من القماش، لكتم أنفاسه، ووجهت له ضربة واحدة استقرت في رقبته بسلاح أبيض سكين، فأودت بحياته.

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2023

وتترقب المحافظات صدور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولي 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح الإثنين، ويعلن خلاله نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2023، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.