«القليوبية»: افتتاح ممشى بنها في العيد القومي للمحافظة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لأحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 مترا، بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة تنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

إبراز الشكل الجمالي للممشى

كما تفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية، كما تم الانتهاء من عمل رامبات بين المرحلة (ج) والمرحلة (د) للتسهيل على المواطنين وإبراز الشكل الجمالي للممشى، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستعداد لافتتاحه في العيد القومي المحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أحد النماذج التي تم الانتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنية أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التي تتم بمدينة بنها.

تطوير كورنيش النيل

كما تابع «الهجان» خلال الجولة، أعمال تطوير كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشائه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 1.5 كيلومتر تقريبا، من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والذي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذه، بالتنسيق مع المحافظة، ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد، حيث تفقد 25 عربة طعام تم توريدها كنموذج لإقامة مشروعات للشباب، موجها بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة متنفسا للمواطنين.

واستكمل «الهجان» الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي، حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.

تطوير شارع أحمد عرابي

وتوجه محافظ القليوبية إلى حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، والذي يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة «محور روض الفرج» حتى الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر شمالًا.

وتابع أعمال وضع طبقة السن التي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول كيلو وبعرض 50 مترًا، موجهًا الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد، وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف في التوقيتات المحددة.

وأوضح المحافظ أن تطوير شارع أحمد عرابي يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع، حيث تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله إلى محور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر، وقد تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

متابعة دوريات النظافة

وشدد على نواب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بضرورة التواجد الميداني بالشوارع، ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهًا بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة، وضبط جميع المركبات والأشخاص الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأثناء الجولة لاحظ المحافظ سيارتين ملاكي تسيران عكس الاتجاه بدوران مطلع شارع أحمد عرابي بطريق شبرا الحر، والأخرى بنزلة شارع أحمد عرابي بطريق شبرا الحر، وعلى الفور أصدر تعليماته بسحب رخص السائقين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما للحفاظ على سلامة المواطنين.