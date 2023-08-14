مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بطريق «السويس - القاهرة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، بطريق «السويس – القاهرة»، وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام بعد تقديم التأمين الطبي اللازم في موقع الحادث، ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، وجرى رفع آثار الحادث عن الطريق، وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

بلاغ بحادث طريق القاهرة - السويس

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس، قد تلقى بلاغاً من السيارات المارة على طريق القاهرة - السويس يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن وقوع مصابين.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وجود 10 مصابين وجثة لشخص مجهول وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وجثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

معاينة حادث طريق القاهرة – السويس

انتقلت قوة من تامين الطرق لمعاينة حادث طريق السويس – القاهرة، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي أمام كوبري المطار اتجاه السويس.

وكيل الشئون الصحية تتابع حالة المصابين

ومن جانبها تابعت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزراة الصحة بالسويس استقبال المصابين وجرى رفع درجة الاستعداد، إذ أجرى جميع الفحوصات اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحاجات وكسور متفرقة لبعض الحالات، تم حجز جميع الحالات بالأقسام الداخلية تحت الملاحظة والمتابعة الطبية لحين التأكد من تماثل جميع المصابين للشفاء، وتتابع الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، الحالات مع الفريق الطبي على مدار الساعة منذ وقوع الحادث.