ضبط متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج

قدم طبيب و9 آخرين، بلاغا ضد صاحب شركة مواد غذائية، استولى منهم على 6 ملايين جنيه مقابل توظيفها بسوهاج، لكنه لم يفِ بوعده، وجرى تحرير محضر ضده.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز طما، بتحرير محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو، «ماجد س ب ح»، 37 عامًا، طبيب، و9 آخرين مقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو «عاطف ه م م»، 41 عامًا، حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بناحية دائرة المركز.

الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

وجاء المحضر بنصبه عليهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 5 ملايين و980 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10%، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

اعتراف المتهم بالجريمة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.