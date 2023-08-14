تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى اليوم

ظهرت كثافات مرورية متحركة، صباح اليوم على أغلب الطرق، وانتشرت خدمات المرور على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات المتعطلة من الطريق والتي قد تتسبب في تعطل الحركة أمام قائدي المركبات.

تفاصيل حركة السيارات

أما عن تفاصيل حركة السيارات صباح اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية، فظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع جامعة الدول العربية وشارعي فيصل والهرم، كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان وشارع البحر الأعظم ومحور صفط.

أما شارع التحرير بمنطقة الدقي فظهرت سيولة مرورية وكذلك ميدان التحرير، وفي منطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر فقط، ظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك في مناطق المطرية ومحور 26 يوليو ومنطقة مصر الجديدة وشارع جسر السويس في اتجاه العباسية، وفي شارع رمسيس ومنطقة نفق الأزهر.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بأنواعها، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لرفع السيارات المتعطلة والتي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.