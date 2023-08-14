«DMC» تبرز ملف «الوطن» بشأن تحويل مستشفيات عين شمس إلى مدينة طبية عالمية

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بتطوير مستشفيات عين شمس فضلا عن تشغيلها وصيانتها وإدارتها على أعلى مستوى بعنوان «تحويل مستشفيات عين شمس إلى مدينة طبية عالمية».

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

تطوير بيئة البحث العلمي

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، إضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنّ الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، بحيث يساهم الطلاب بشكل فاعل في عملية إنتاج المعرفة.