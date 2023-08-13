أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس، للإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ورابط الاستعلام لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية بحضور مسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتزامنا مع ذلك ينتظر طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، سواء شعبة أدبي، علمي رياضة، أو علمي علوم، موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 والذي يتضح من خلاله الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات لطلاب الأدبي والعلمي علوم والعلمي رياضة، والأماكن الشاغرة داخل كل كلية، استعدادا للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023- 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 فور الإعلان عنها من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يمكن زيارته من خلال الضغط على هذا الرابط.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الإعلان عن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، عقب 48 ساعة من ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، كي يتمكن طلاب الثانوية العامة الأقل في المجموع التقدم لكليات المرحلة الثانية من التنسيق، وتسجيل الرغبات وفقا للمتاح أمامهم، وعقب إنتهائها سيتم الإعلان عن المرحلة الثالثة من تنسق الثانوية لعامة 2023.