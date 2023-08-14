نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي.. اعرفها مجانا خلال دقائق

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، سيتم إعلانها خلال دقائق من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حيث يتم الكشف عن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة لمختلف الشعب العلمية والهندسية والأدبية، فضلا عن إعلان عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي بالمجان

وتتيح وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، بالمجان على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يبدأ الطالب بإدخال رقم جلوسه، وعلى الفور تظهر نتيجة ترشيحه للكلية أو المعهد التي رشح إليها.

وبمجرد معرفة الطالب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، يمكنه طباعة بطاقة الترشيح، لتسليمها ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد الذي رشح لها.

طريقة معرفة نتيجة الترشح للتنسيق

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنّه لا توجد أي طرق غير موقع التنسيق للاطلاع على نتيجة الترشح والقبول بمختلف الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، موضحة أنّه سيتم إعلان موعد المرحلة الثانية للتنسيق خلال المؤتمر.