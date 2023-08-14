موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

ينتظر عدد كبير من الطلاب موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعب الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، ومن المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي سيعقد في الساعات المقبلة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا والأماكن الشاغرة أمام الطلاب والمتبقية للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، وكذلك موعد تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، سيكون في غضون 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد.

المرحلة الأولى 2023

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2023 كالتالي:

-289.5 درجة بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب القسم الأدبي

- 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29% فأكثر لطلاب علمي علوم.

- 342 درجة فأكثر بنسبة مئوية83.41% فأكثر لطلاب علمي رياضة.