الصعيد يفرح مع حياة كريمة.. 182 قرية تزين خريطة التنمية في 7 مراكز بسوهاج

غيّرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خريطة التنمية بالمحافظات المنفذة بها، ووفرت حياة كريمة للمواطنين الأوْلى بالرعاية ونفذت المرحلة الأولى منها بمحافظة سوهاج فى 182 قرية فى 7 مراكز هى «طما والبلينا وجرجا والمنشاة والمراغة وساقلتة وجهينة ودار السلام»، وتضمنت مشروعات بالتعليم والصحة والشباب والرياضة ومكاتب البريد ومنشآت البنية التحتية.

وعملت المبادرة على تحويل القرى إلى قرى نموذجية، بدأتها بقرية أم دومة بمركز طما التى حظيت بزيارة رئاسية، ثم قرية بنى حميل بمركز البلينا.

وقال شريف أبوسحلى، منسق «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن مبادرة «حياة كريمة» بسوهاج تعمل على تحويل قرية بنى حميل بالبلينا إلى قرية نموذجية مثل قرية أم دومة بمركز طما، التى أصبحت أول قرية نموذجية فى سوهاج لتصبح على وشك الحصول على لقب ثانى قرية نموذجية بالمحافظة وتتوافر بها كافة الخدمات والبنية التحتية ضمن خطة تنمية مبادرة حياة كريمة.

مشروعات مهمة لتلبية احتياجات المواطنين

وأضاف أن المبادرة حققت نقلة كبيرة فى القرية وتوابعها، وتم تنفيذ عدة مشروعات مهمة تلبية لاحتياجات أهالى القرية، شملت مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى أطوال 1500م، وإنشاء مركز طبى متكامل، ونقطة إسعاف، ومجمع خدمات للمواطنين، ومجمع خدمات زراعية، وتوصيل كابلات جهد منخفض ومتوسط وأعمدة جهد منخفض ومتوسط، ومحولات وأكشاك كهرباء، ولوحات ربط حلقى، ومدرسة بنى حميل للتعليم الأساسى، وتحديث مكتب بريد بنى حميل، وفى القرى والنجوع التابعة لقرية بنى حميل تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب، وإحلال وتجديد كوبرى ترعة الغابات، وإنشاء وحدة صحة الأسرة، وتطوير مكتب البريد وتوصيل محطة الكهرباء وإنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، وإحلال وتجديد سور مراكز الشباب بالقرى، وتطوير شامل للوحدات الصحية الموجودة فعلياً وتوسعة مدرسة البورة الابتدائية، وتوسعة مدرسة البورة الإعدادية، وتطوير مكتب بريد العوكلية.

وتم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف، ومد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 65م بقرية الغنيمة التابعة لبنى حميل وصيانة مركز الشباب، وإنشاء وحدة صحية، وفى قرية سمطا تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 1500م، وإنشاء وحدة صحية، وتطوير مكتب البريد، وتوسعة مدرسة الحرية للتعليم الأساسى، ومدرسة السمطا للتعليم الأساسى، وفى قرية برخيل تم تدعيم شبكات مياه بأطوال 800م وتطوير وحدة صحة الأسرة، وتوسعة مدرسة الشهيد مازن حمدان عبود الابتدائية وإنشاء مدرسة برخيل الإعدادية المشتركة، وتطوير مكتب البريد، وبقرية الإحلال تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب بإجمالى أطوال 950م وإنشاء نقطة إسعاف عزبة راجح، ومدرسة عزبة راجح للتعليم الأساسى، ووحدة صحة الأسرة ومكتب البريد.

وأعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، فى بيان للمحافظة، أنه يجرى الاستعداد لإعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا، ثانى قرية نموذجية بمحافظة سوهاج بعد قرية «أم دومة» بمركز طما، حيث تم الانتهاء من كافة المشروعات بالقرية والقرى التابعة لها بكافة المجالات، منها التعليم والصحة والشباب والرياضة والبريد ومجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة الإسعاف، وتوصيل مختلف المرافق، من بينها مياه شرب، وصرف صحى، وكهرباء، وغاز، واتصالات، ورصف طرق، والرى. وأوضح محافظ سوهاج أنه تم فرش وتأثيث المبانى لتكون جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين والقرى التابعة لها، منها قرى الحلافى، والعوكلية، والبورة، والغنيمية، والسمطا، وبرخيل، والإصلاح.

وكشف حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غيّرت خريطة تنمية مركز البلينا بسوهاج فاختيرت 29 قرية من قرى المركز ضمن المرحلة الأولى للمبادرة تم خلالها إنشاء 142 مشروعاً، بمختلف القطاعات، بينها 26 مشروعاً للصرف الصحى ومحطتا معالجة و27 مشروعاً لشبكات مياه الشرب، و29 مشروعاً لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وحدات صحية ومراكز طب أسرة ونقاط الإسعاف ومستشفى مركزى ببرديس وآخر بالبلينا.