محافظات تسجل أعلى درجات حرارة اليوم الاثنين.. المحسوسة تصل لـ42 مئوية

رغم التحسن في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري حتى مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن عددا من المدن سجلت أعلى درجات حرارة في مصر اليوم الاثنين، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن عدة محافظات سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الاثنين، ووصلت العظمى فيها إلى 41 مئوية، والمحسوسة إلى 42.

مناطق تسجل أعلى درجة حرارة

وسجلت درجات الحرارة العظمى في محافظات أسوان 41 درجة، والمحسوسة 42، وأبو سمبل 40 درجة، والمحسوسة 42 ، والأقصر والوادي الجديد 39 درجة، والمحسوسة 40، وقنا 38 درجة، والمحسوسة 39، وشرم الشيخ 39 درجة، والمحسوسة 42.

فيما تسجل أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الاثنين 30 درجة مئوية في شرم الشيخ، و29 درجة في حلايب وأبو رماد والغردقة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الجو اليوم الاثنين

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.