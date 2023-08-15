لماذا يلجأ الشباب إلى التعاطي والإدمان؟.. برنامج «وعي» يوضح

12 قضية متنوعة، يناقشها برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف نشر الوعي بمختلف القضايا والملفات المجتمعية لجميع المواطنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم.

ومن أبرز تلك القضايا قضية «إنت أقوى من المخدرات»، الذي يستهدف من خلاله نشر الوعي بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، وآثاره السلبية التي تعود على كل جوانب الحياة، سواء الاجتماعية والصحية والقانونية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسباب لجوء الشباب إلى التعاطي والإدمان، والشائعات والأفكار الخاطئة حول فوائد تعاطي المخدرات، وفقا لتقرير صادر عن برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

لماذا يلجأ الشباب إلى التعاطي والإدمان؟

- الحصول على اللذة والمتعة.

- مجاراة الأصدقاء.

- حب التجربة.

- الهروب من ضغوط الحياة.

- ضعف الوازع الديني.

- وقت الفراغ.

- الاعتقاد بأن المواد المخدرة تزيد القدرة البدنية.

الشائعات والأفكار الخاطئة حول فوائد تعاطي المخدرات

- المخدرات ترتبط بخفة الظل.

- إثبات الذات.

- القبول المجتمعي.

- المخدرات تزيد من القدرة على التركيز والسهر.

- المخدرات تزيد من القدرة على العمل لفترات طويلة.

- المخدرات تساعد على زيادة القدرة.

- التعاطي يساعد على نسيان الهموم والمشاكل.

- تعاطي الحشيش والبانجو لا يسببان الإدمان.

يذكر أن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، يستهدف رفع الوعي لدى الأسر المصرية، بمختلف أعمارها وأجناسها، ضمن 12 قضية، كل منها تتناول أهدافا ومحاور معينة، ومنها: «ختان الإناث جريمة، الزواج المبكر، التمكين الاقتصادي، محو الأمية، صحتك ثروتك».