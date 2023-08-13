بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في دمياط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان التي تعمل 3 أيام أسبوعيا الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ابتداء من اليوم الذي يعد أول يوم عمل للفريق بالمستشفى، من الساعة الثامنة صباحا حتى 2 ظهراً بمقر المستشفى بدمياط الجديدة طريق المطار.

التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية

قالت الدكتورة شيماء البشبيشي مدير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة لـ«الوطن» إن التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدأ صباح اليوم، وسيتم العمل بها 3 أيام أسبوعيا الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع

وأضافت أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وجه تعليماته أثناء زيارته لمحافظة دمياط في فبراير الماضي بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا للمقاييس العالمية حتى تخدم أهالي محافظة دمياط الذين يتم تحويلهم إلى مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات أخرى أقاربها مستشفى محافظة بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان وبالفعل تم العمل من وقتها على قدم وساق، وتم الانتهاء من التجهيزات والإعلان الوظائف المطلوبة ضمن فريق من أطباء وطاقم تمريض وإداريين.

وأوضح أنه جرى تشكيل فريق العمل والتشغيل التجريبي اليوم، واستقبال الحالات بالمستشفى في المواعيد التي تم تحديدها وتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي.