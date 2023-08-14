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«الإسكان»: توصيل المياه لأراضي «الأمل» في العبور تمهيدا لبدء التسليم

كتب:

أيمن حمزة
10:54 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تنفيذ أعمال الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة «الأمل»، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها قريباً.

الالتزام بالمواصفات القياسية

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، حيث تم التنبيه على سرعة الإنجاز في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، كما وجهوا الشكر للقائمين على المشروع.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها بالمدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال باقى أعمال الأسفلت بمشروع خزان التكديس الأرضى بسعة 10 آلاف مترمكعب، لخدمة منطقة الـ2600 فدان، وكذلك الأحياء 13 و14 و15 و16 بالمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.