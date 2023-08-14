هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

ردت هيئة الجوازات في السعودية على سؤال أحد المسافرين والذي جاء نصه: «هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟»، موضحة أنه يمكن فعل ذلك بالالتزام ببعض الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة لضمان القانونية التامة لهذا العملية.

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟

ويمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية قبل انتهاء مدة التاشيرة بسهولة، عن طريق اتخاذ إجراءات تحويل الزيارة إلى إقامة من خلال بوابة وزارة الخارجية السعودية، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية واستخدم خدمة التأشيرات، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأدخل الرمز المرئي المعروض على الشاشة، ثم إدخال جميع المعلومات المطلوبة للمقيم في المملكة، وبعد ذلك يجرى الضغط على اختيار تعديل الطلب وإدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة مثل اسم المقيم ورقم الهوية والحالة الاجتماعية، وتحميل صورة شخصية للمقيم، ثم الضغط على تعديل البيانات لاستكمال الإجراءات بنجاح.

إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية

وتشمل إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات لتحويل شيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية، منها تقديم نسخ من صورة التأشيرة الخاصة بأفراد الأسرة، وشهادة الجامعية للمقيم إذا كانت متاحة، واللسجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها المقيم، وجوازات سفر أفراد الأسرة، وإقامة الزوج الوافد، ووثيقة تأكيد وظيفة الزوج لتحديد الراتب، وتقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية لتأكيد الرغبة في تحويل التأشيرة.

ولا بد من انتماء المتقدم إلى الفئة المسموح لها بتحويل التأشيرة، مع وجود موافقة من المقيم لاستضافة الزائر، وأن يكون المقيم قد تلقى الجرعات اللازمة من لقاح كورونا.