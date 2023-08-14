الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم.. كثافات صباحية بسيطة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الُمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، الحالة المرورية اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، حيث يشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة في المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فيشهد سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة

ويشهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فيشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني في كوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى المنصة.

كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.