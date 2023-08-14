لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. اعرف كليتك

لحظات قليلة تفصلنا عن معرفة نتيجة المرحلة الأولى للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، وتظهر النتيجة من خلال لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، والمتاحة على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ليتمكّن الطالب من معرفة نتيجة ترشيحه بداية من اليوم.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، سيفتح أمام الطلاب بمجرد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 -2024، في مؤتمر صحفي غدًا الإثنين، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قيادات الوزارة.

ويدخل الطالب على رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 ويسجل رقم الجلوس الخاص به، وعلى الفور تظهر الكلية أو المعهد الذي رشح له الطالب أو الطالبة في المرحلة الأولى من التنسيق، ثم يطبع بطاقة الترشيح التي تعد بمثابة إخطار.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتستعرض «الوطن» خطوات معرفة نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 والتي يتمّ الإعلان عنها صباح اليوم، في إطار خدماتها لطلاب الثانوية العامة المقبلين على دخول الكليات على مستوى الجمهورية.

1- الدخول إلى موقع التنسيق.

2- اختيار نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- الاستعلام وظهور نتيجة الترشيح والكلية.

5- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

وتشمل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 الطلاب الحاصلين على المجاميع التالية:

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب شعبة الأدبي.

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة العلمي علوم.

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب شعبة علمي رياضة.