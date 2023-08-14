«طب أسيوط» تعتمد برنامجا دراسيا جديدا بنظام الساعات المعتمدة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، بشأن «برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات 5+2»، في إطار تنفيذ الحملة الإعلامية التي تنفذها جامعة أسيوط؛ للتعريف بكلياتها، وبرامجها الدراسية، والخدمات التعليمية، والبحثية المميزة التي تقدمها.

برنامج كلية الطب بعدد الساعات المعتمدة

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات له، إن برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات «5+2» تم بدء الدراسة به مع بداية عام 2021- 2022، ومدة الدراسة به للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوا، وتمتد على مدار عشرة فصول دراسية مقسمة على خمسة مستويات دراسية، وينقسم المستوى الواحد إلى فصلين دراسيين.

وأوضح، رئيس جامعة أسيوط، أن الدراسة بالبرنامج تنقسم إلى مرحلتين، الأولي من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الخامس، والثانية من الفصل الدراسي السادس إلي الفصل الدراسي العاشر، منوهاً بأن الدراسة بجميع المقررات باللغة الإنجليزية، ويجوز أن تدرس بعض المقررات باللغة العربية.

محاضرات كلية الطب «أون لاين» في أسيوط

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية طب جامعة أسيوط، أن المقررات تدرس في صورة محاضرات، وتدريبات معملية، ودراسات ميدانية، وتطبيقات باستخدام برامج كمبيوتر متخصصة، ودراسة حالات، وحلقات دراسية، وورش عمل، ومشروعات، وأساليب التعليم التعاوني، لافتاً أن تقويم الطلاب يتم وفقا للأساليب الحديثة في التقويم؛ لضمان تحقق «ILOs»، ومنها الاختبارات القصيرة، والاختبارات الفصلية، والتطبيقات والإسنادات الفردية والجماعية، والملاحظة والإشراف، وملف إنجاز الطالب في الاختبارات النظرية، الاختبارات العملية، ويجب على الطالب خلال فترة الدراسة إنجاز 318 نقطة من متطلبات الكلية الإجبارية، والاختيارية؛ مقسمة علي مستويات الدراسة.