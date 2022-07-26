لطلاب الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بكلية طب جامعة أسيوط

يبدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة، القسم العلمي، عقب إعلان النتائج، البحث عن الكليات المتاحة لهم في التنسيق الجامعي، بحسب الحد الأدنى للقبول بكل كلية، ومنها كليات جامعة أسيوط، حيث تأتي كلية الطب على رأس كليات القمة التي يأمل طلاب القسم العلمي في الالتحاق بها، كما أنها من أولى الكليات التي يبحث الطلاب عن الحد الأدنى للقبول بها، حتى يمكنهم اختيار رغباتهم.

أقسام كلية الطب جامعة أسيوط

تشتمل كلية طب جامعة أسيوط على 8 اقسام متخصصة، تؤهل الدارسين بها وتصقلهم بالعلوم المختلفة فى مجال دراسته، وتتنوع الأقسام داخل هذه الكلية إلى قسم الأمراض الباطنة، وقسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورية، وقسم الأمراض الصدرية، وقسم الباثولوجيا وهو علم الأمراض، وقسم الصحة العامة والطب المجتمعي، كما أضيف إلى هذه الأقسام عدة فروع لعلوم أخرى، منها علم التشريح البشري، والأنسجة البشرية، وعلم وظائف الأعضا، والكيمياء الحيوية البشرية، وعلم الأمراض البشرية، وعلم العقاقير.

شروط التقديم والالتحاق بكلية الطب

وبحسب بيان لكلية الطب جامعة أسيوط، بشأن شروط الالتحاق، يشترط فيمن يرغب التقدم إليها أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، القسم العلمي شعبة العلوم، والحصول على الحد الادنى من المجموع المحدد للكلية عن طريق إعلان مكتب التنسيق الخاص بالجامعات المصرية وجامعة أسيوط، كما يحق لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بكلية الطب، وأيضاً يحق للحاصلين على الدبلومة الأمريكية والدبلومة البريطانية، ثم الشهادة المعادلة.

مؤهلات تمنحها كلية الطب بجامعة أسيوط

تمنح كلية الطب للدارسين بها درجة البكالوريوس في الطب من جامعة أسيوط، لمن ينهي إتمام جميع مراحل الكلية، لتؤهله إلى الدراسات العليا، ثم درجة الدكتوارة في الطب بكل أقسامه المختلفة داخل الكلية.