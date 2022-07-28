تعرف على كلية طب الأسنان جامعة أسيوط وأقسامها.. أنشئت من 5 سنوات

يستعد طلاب الشهادة الثانوية بعد انتهاء امتحاناتهم من القسم العلمي بالبحث عن الكليات المتاحة لهم في التنسيق الجامعي، والمجموع المختار لكل من الكليات بجامعة أسيوط، لتجهيز أوراقاهم أو انتظار وقت اختيار رغبات التنسيق والترشيح لهم.

وتعتبر كلية طب الأسنان بجامعة اسيوط من الكليات التي انشئت حديثا داخل الجامعة، من ما يقرب من 5 سنوات، وتعتبر من كليات القمة بسبب أهمية التخصص بالنسبة للكثير وبعد أن كانت الدراسة بالقاهرة والإسكندرية أصبحت أيضا في أسيوط، ما حقق رغبات كثير من الطلاب للالتحاق بها.

تأتي كلية طب الأسنان بالنسبة لطلبة شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي من أهم الكليات في اختيار رغابتهم حسب المجموع، وكل قسم من الأقسام المتاحة داخل الكلية، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أقسام كلية طب أسنان جامعة أسيوط.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة أسيوط

تحتوى كلية طب أسنان جامعة أسيوط على 8 أقسام أساسية للطلاب الدارسين بها،وهم: «قسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين، وقسم باثولوجيا الفم، وقسم المواد الحيوية لطب الأسنان، وقسم الاستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكين، قسم أشعة الفم والوجه والفكين، وقسم الاستعاضة السنية المثبتة، وقسم العلاج التحفظي للأسنان، وقسم تقويم الأسنان، وقسم باثولوجيا».

الدرجة العلمية بكلية طب أسنان

يحصل الخريج بعد إتمام جميع مراحل الدراسة داخل كلية طب أسنان جامعة أسيوط على درجة البكالوريوس في طب الأسنان، والذي يؤهل الطالب للدراسات العليا ثم الدكتوراة.