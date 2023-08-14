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عاجل.. الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى 88.29%

كتب:

داليا أحمد
12:34 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى هو 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، وإجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفًا و240 طالبًا.  

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

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بقلم داليا أحمد