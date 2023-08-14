عاجل.. الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى 88.29%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى هو 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، وإجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفًا و240 طالبًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.