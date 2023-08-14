نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 91.34% للطب و85% للهندسة و83.65% للإعلام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، للقبول بالكليات للعام الجامعي 2023-2024.

وتستعرض «الوطن»، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وفق المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الطب البشري 91.34%.

طب الفم والأسنان 90.97%.

الصيدلة 89.51%.

العلاج الطبيعي 90.12%.

الهندسة 85%.

التخطيط العمراني 83.41%.

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية سواء علمي علوم أو الشعبة الهندسية في المرحلة الثانية للتنسيق وهى كليات الطب البيطري والتمريض والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأعلن عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة الأدبية، جاء على النحو التالي:

الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%.

الألسن 84.51%.

الإعلام 83.65%.

الأثار 80.73%.

أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأكد وزير التعليم العالي، على وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية، في المرحلة الثانية للتنسيق 2023، في كليات التجارة والحقوق والأداب والتربية والخدمة الاجتماعية وكليات تربية الطفولة المبكرة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2023، السبت الموافق 5 أغسطس الماضي، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.